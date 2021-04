Uomini e Donne, anticipazioni martedì 6 aprile 2021 (Di martedì 6 aprile 2021) anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 6 aprile, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 In base a quello che riporta Il Vicolo delle News sulle anticipazioni di Uomini e Donne, oggi vedremo Gemma Galgani che è uscita con Nicola Vivarelli. I due però, dicono di essersi visti come amici, per chiarire tutto ciò che era rimasto irrisolto. La torinese però, ammette di aver provato forti emozioni rivedendolo. Gemma è uscita anche con Roberto ma il cavaliere le dice che tra loro può esserci solo amicizia, perchè sta frequentando anche la dama Isabella e ci tiene a conoscere solo lei. Gemma ci rimane male, tanto che piange molto durante la puntata. La dama deve anche difendersi da Tina che continua a dire di aver letto su Dipiù che lei ... Leggi su zon (Di martedì 6 aprile 2021). Scopriamo cosa succederà oggi, 6, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 In base a quello che riporta Il Vicolo delle News sulledi, oggi vedremo Gemma Galgani che è uscita con Nicola Vivarelli. I due però, dicono di essersi visti come amici, per chiarire tutto ciò che era rimasto irrisolto. La torinese però, ammette di aver provato forti emozioni rivedendolo. Gemma è uscita anche con Roberto ma il cavaliere le dice che tra loro può esserci solo amicizia, perchè sta frequentando anche la dama Isabella e ci tiene a conoscere solo lei. Gemma ci rimane male, tanto che piange molto durante la puntata. La dama deve anche difendersi da Tina che continua a dire di aver letto su Dipiù che lei ...

