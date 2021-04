Uomini e Donne, anticipazioni del 6 aprile: Maria De Filippi censura Armando (Di martedì 6 aprile 2021) Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. Il programma rispetto alla settimana prima è partito con un giorno di ritardo perché nel giorno di Pasquetta non è andato in onda. Il format con il Trono classico e over, infatti, ha ceduto il posto alla replica della seconda puntata di Svegliati amore mio, la fiction con Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e Francesco Arca. Cosa accadrà nella nuova puntata che il pubblico di Canale 5 che vedremo martedì 6 aprile 2021? Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, svelano che oggi si parlerà di un altro storico protagonista del parterre senior. Stiamo parlando di Armando Incarnato che al momento si sta ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 6 aprile 2021) Primo appuntamento settimanale diInizia una nuova settimana di programmazione di, il popolare dating show diDe. Il programma rispetto alla settimana prima è partito con un giorno di ritardo perché nel giorno di Pasquetta non è andato in onda. Il format con il Trono classico e over, infatti, ha ceduto il posto alla replica della seconda puntata di Svegliati amore mio, la fiction con Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e Francesco Arca. Cosa accadrà nella nuova puntata che il pubblico di Canale 5 che vedremo martedì 62021? Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, svelano che oggi si parlerà di un altro storico protagonista del parterre senior. Stiamo parlando diIncarnato che al momento si sta ...

Advertising

mariannamadia : Buona Pasqua a tutte e tutti. Per i credenti, e non credenti, sono state le donne, anche oggi, a perseverare quando… - matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - SeaWatchItaly : Quasi 500 persone respinte illegalmente in #Libia nelle ultime ore. Uomini, donne e bambini condannati a tornare… - yzfraven : RT @SM_Difesa: Auguri per una serena #Pasqua a tutti gli italiani Anche per le festività pasquali oltre 15.000 uomini e donne delle #Forze… - matteovalenti : @MYRYAM25 @TrueNeldot @lu_larosa @repubblica le donne possono essere stupide come gli uomini, ma questo è un campione -