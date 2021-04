Uomini e donne anticipazioni: ARMANDO e ANGELA, le news (Di martedì 6 aprile 2021) Comincia una nuova settimana con Uomini e donne, che dopo lo stop di Pasquetta è pronto a tornare in onda questo pomeriggio, come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:45. Nella puntata di venerdì abbiamo assistito all’esterna tra Gemma e Nicola, che dopo un periodo trascorso in mare è tornato nel programma con l’obiettivo di trovare la donna della propria vita. Il giovane cavaliere ha deciso di uscire in esterna in maniera amicale con Gemma, rimasta senza alcun corteggiatore, e lei ha gradito l’invito del suo ex compagno con il quale ha trascorso una giornata piacevole e all’insegna della spensieratezza. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Quest’oggi invece si cambia completante registro, con ARMANDO che svelerà in studio il nome della donna con cui si sta sentendo in questi giorni. L’Incarnato ... Leggi su tvsoap (Di martedì 6 aprile 2021) Comincia una nuova settimana con, che dopo lo stop di Pasquetta è pronto a tornare in onda questo pomeriggio, come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:45. Nella puntata di venerdì abbiamo assistito all’esterna tra Gemma e Nicola, che dopo un periodo trascorso in mare è tornato nel programma con l’obiettivo di trovare la donna della propria vita. Il giovane cavaliere ha deciso di uscire in esterna in maniera amicale con Gemma, rimasta senza alcun corteggiatore, e lei ha gradito l’invito del suo ex compagno con il quale ha trascorso una giornata piacevole e all’insegna della spensieratezza. Tutte le nostreanche su Instagram (entrando da QUI) Quest’oggi invece si cambia completante registro, conche svelerà in studio il nome della donna con cui si sta sentendo in questi giorni. L’Incarnato ...

