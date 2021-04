Uomini e Donne, Anticipazioni 6 Aprile: la rivelazione di Armando ed Angela (Di martedì 6 aprile 2021) Uomini e Donne, ecco cosa accadrà nella puntata di oggi, martedì 6 Aprile, in onda su Canale 5 alle 14.45! Il pubblico ed i presenti in studio faranno una scoperta su Armando ed Angela! Uomini e Donne torna oggi martedì 6 Aprile con una nuova puntata in onda, come di consueto, su Canale 5. Dopo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 6 aprile 2021), ecco cosa accadrà nella puntata di oggi, martedì 6, in onda su Canale 5 alle 14.45! Il pubblico ed i presenti in studio faranno una scoperta suedtorna oggi martedì 6con una nuova puntata in onda, come di consueto, su Canale 5. Dopo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

