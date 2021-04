Una Vita, anticipazioni spagnole: Genoveva tenta il suicidio (Di martedì 6 aprile 2021) Genoveva Salmeron, nel corso delle prossime puntate di Una Vita, continuerà ad essere una delle grandi protagoniste delle vicende di Acacias e presto per lei arriverà un clamoroso colpo di scena,come spiegano le anticipazioni spagnole. La Salmeron, dopo averne combinate di tutti i colori soprattutto contro Felipe, a seguito dell'attentato anarchico che ucciderà Carmen e Antonito Palacios, tornerà nel quartiere come legittima moglie di Aurelio Quesada, un uomo senza scrupoli che convolerà a nozze con la dark lady solo per interesse. Il matrimonio tra Aurelio e Genoveva sarà solo di facciata e darà Vita a dinamiche intricate che si ancoreranno anche al passato, in particolare alla morte di Natalia, la sorella dell'uomo che morirà in prigione per volontà proprio della ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 6 aprile 2021)Salmeron, nel corso delle prossime puntate di Una, continuerà ad essere una delle grandi protagoniste delle vicende di Acacias e presto per lei arriverà un clamoroso colpo di scena,come spiegano le. La Salmeron, dopo averne combinate di tutti i colori soprattutto contro Felipe, a seguito dell'atto anarchico che ucciderà Carmen e Antonito Palacios, tornerà nel quartiere come legittima moglie di Aurelio Quesada, un uomo senza scrupoli che convolerà a nozze con la dark lady solo per interesse. Il matrimonio tra Aurelio esarà solo di facciata e daràa dinamiche intricate che si ancoreranno anche al passato, in particolare alla morte di Natalia, la sorella dell'uomo che morirà in prigione per volontà proprio della ...

