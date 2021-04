Una Vita anticipazioni spagnole, Emilio e Cinta si sposano (Di martedì 6 aprile 2021) Nelle telenovele abbiamo visto che spesso le storie d’amore non hanno un lieto fine, ma seguendo le anticipazioni di Una Vita, questa volta assisterete al coronamento di un grande sogno d’amore. Nello specifico, facciamo riferimento a Cinta ed Emilio, che avranno modo di convolare a nozze e successivamente lasceranno anche Acacias. Nelle puntate spagnole, la coppia sta ancora vivendo felicemente assieme, ma una sorpresa inaspettata sconvolgerà le loro vite. anticipazioni spagnole Una Vita, Emilio geloso di Cinta! Nel corso delle puntate spagnole, Emilio inizia a provare una gelosia sempre più forte nei confronti di Cinta. La ama molto e si è impegnato a lungo per ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 aprile 2021) Nelle telenovele abbiamo visto che spesso le storie d’amore non hanno un lieto fine, ma seguendo ledi Una, questa volta assisterete al coronamento di un grande sogno d’amore. Nello specifico, facciamo riferimento aed, che avranno modo di convolare a nozze e successivamente lasceranno anche Acacias. Nelle puntate, la coppia sta ancora vivendo felicemente assieme, ma una sorpresa inaspettata sconvolgerà le loro vite.Unageloso di! Nel corso delle puntateinizia a provare una gelosia sempre più forte nei confronti di. La ama molto e si è impegnato a lungo per ...

Advertising

pisto_gol : Oggi andando alla SSMessa sono passato dal campo di calcio intitolato a Raimondo Vianello. E mi è venuto in mente:… - lapinella : Ragazzi sto vedendo #lolchirideefuori con Mia ed e’ una delle cose piu’ divertenti che abbia mai visto in vita mia.… - ItalianAirForce : Si è svolto ieri sera, su richiesta della Prefettura di Cagliari, un volo sanitario per una donna di 25 anni in imm… - oscarwildeness : Alla fine non l'ho guardato perché mio babbo ha deciso di farmi una ramanzina sulla vita lo guardo stasera porcodio - danieladomenici : una vita sempre attiva ci protegge dalla demenza, di Luisa Alessio -