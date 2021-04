UNA VITA, anticipazioni puntata di mercoledì 7 e giovedì 8 aprile 2021 (Di martedì 6 aprile 2021) anticipazioni puntata 1151 di Una VITA di mercoledì 7 e giovedì 8 aprile 2021: Felipe resta molto turbato dalla notizia che Genoveva è incinta e rivela a Liberto di pensare ancora a Marcia. Liberto, tuttavia, gli consiglia di eVITAre qualsiasi tipo di scandalo sposando Genoveva. Camino è molto distratta ed Emilio pensa che sia innamorata. La ragazza si reca nell’atelier di Maite e si accorge del ritratto eseguito dalla pittrice. Le due si baciano! Il debutto attoriale di José Miguel riscuote molto successo, ma allo spettacolo si fa vivo un uomo misterioso che sembra conoscere Margarita. Ursula va in carcere al fine di incontrare Cesar Andrade. Arantxa impartisce lezioni di zortziko ai domestici e al guardiano. In questo modo lei e Cesareo potranno ... Leggi su tvsoap (Di martedì 6 aprile 2021)1151 di Unadi7 e: Felipe resta molto turbato dalla notizia che Genoveva è incinta e rivela a Liberto di pensare ancora a Marcia. Liberto, tuttavia, gli consiglia di ere qualsiasi tipo di scandalo sposando Genoveva. Camino è molto distratta ed Emilio pensa che sia innamorata. La ragazza si reca nell’atelier di Maite e si accorge del ritratto eseguito dalla pittrice. Le due si baciano! Il debutto attoriale di José Miguel riscuote molto successo, ma allo spettacolo si fa vivo un uomo misterioso che sembra conoscere Margarita. Ursula va in carcere al fine di incontrare Cesar Andrade. Arantxa impartisce lezioni di zortziko ai domestici e al guardiano. In questo modo lei e Cesareo potranno ...

