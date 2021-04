Una Vita, anticipazioni 7 aprile: Genoveva è incinta e Felipe si consiglia con Liberto (Di martedì 6 aprile 2021) Una Vita, anticipazioni 7 aprile: nella puntata di domani vedremo Felipe in profonda crisi a causa di Genoveva. Liberto gli starà vicino e gli darà un consiglio: sarà quello giusto? Una Vita, anticipazioni 7 aprile: Genoveva aspetta un figlio da Felipe e lui si rivolge a Liberto Sembra che Genoveva stia riuscendo a raggiungere il suo scopo: legare a sé Felipe per la Vita con un bambino. Infatti rimane incinta. L’avvocato, però, non sa che fare. Parla della sua situazione con Liberto e gli rivela di essere ancora innamorato di Marcia, nonostante si siano detti addio e nonostante ormai lei stia con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 6 aprile 2021) Una: nella puntata di domani vedremoin profonda crisi a causa digli starà vicino e gli darà un consiglio: sarà quello giusto? Unaaspetta un figlio dae lui si rivolge aSembra chestia riuscendo a raggiungere il suo scopo: legare a séper lacon un bambino. Infatti rimane. L’avvocato, però, non sa che fare. Parla della sua situazione cone gli rivela di essere ancora innamorato di Marcia, nonostante si siano detti addio e nonostante ormai lei stia con ...

