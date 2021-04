Una storia senza fine: il legale “Andrò in tv russa” (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Viviamo un periodo talmente cupo che una notizia come quella che Denise Pipitone, che è la figlia di tutti gli italiani, possa essere ritrovata ha fatto scattare la voglia di buone notizie”, dice ancora il legale all’agenzia Dire. Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio, ha fatto sapere che parteciperà alla registrazione della trasmissione russa ????? Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Viviamo un periodo talmente cupo che una notizia come quella che Denise Pipitone, che è la figlia di tutti gli italiani, possa essere ritrovata ha fatto scattare la voglia di buone notizie”, dice ancora ilall’agenzia Dire. Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio, ha fatto sapere che parteciperà alla registrazione della trasmissione?????

Advertising

RaiUno : #Leonardo, una storia fatta di mistero e passione che scava a fondo in una personalità complessa. I nuovi episodi d… - antoniospadaro : Riunioni “da remoto” e Curia in attività “a distanza”. Lo smart working in Vaticano Padre Spadaro (Civiltà Cattolic… - TgrRaiFVG : È on line da sul sito - _1l4ri4_ : RT @sorrisidilouis: Io vivo con la costante paura di essere giudicata per qualsiasi cosa, anche se metto una storia su instagram ho paura c… - mariazunega7 : RT @linaserrano59: Nazli e Ferit una storia d'amore indimenticabile #NazFerAlwaysInOurHearts -