Una poesia fuori dai malintesi e senza impalcature. La nuova raccolta di Monia Gaita (Di martedì 6 aprile 2021) La poesia certamente non migliora le cose, ma fa qualcosa di assai più decisivo: le modifica. Come ogni arte pura non ha ripercussioni sulla storia, né ha scopi pedagogici, ma agisce in altro modo: intervenendo sul proprio cammino interiore. Se il mercato della poesia negli ultimi anni si è saturato nutrendosi di paesaggi di mare, di metafore di tramonti o, peggio ancora, di versi costruiti appositamente per un post di Instagram, è davvero difficile riscoprire quella poesia che, come pensava Gottfried Benn a ridosso degli anni Cinquanta, si nutre dei necessari spazi vuoti per fare risaltare con maggior forza quelli più pieni. Con una poesia – scriveva il critico tedesco nelle sue considerazioni inattuali – non si vuol mica essere attraenti, piacere, essa deve invece tendere i cervelli e stimolarli, aprirli a forza, ...

Ultime Notizie dalla rete : Una poesia Poesie e letture, il Quarto Stato chiama a raccolta per 25 aprile e 1° maggio "Chiediamo a tutti un intervento, una lettura di poesia, una canzone, un testo originale , una lettura animata" dice Andrea Franzioni, del Quarto Stato. "Si può mandare contributi di ogni tipo, ...

Raddoppiano gli iscritti al Premio InediTO ... unico nel suo genere a rivolgersi a tutte le forme di scrittura (poesia, narrativa, saggistica, ... Fondazione CRT, Camera di commercio di Torino e Amiat Gruppo Iren, e supportato da una vasta rete di ...

REGGIO CALABRIA – PRESENTATA PRESSO LA LIBRERIA AVE LA NUOVA RACCOLTA DI POESIE DI ILDA TRIPODI La facitrice apre una finestra molto importante nel panorama letterario italiano e nella poesia al femminile che in Calabria ha avuto le sue massime espressioni in Ermelinda Oliva, Alba Florio e Gilda ...

