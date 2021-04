Una nuova sfumatura di Prosecco (Di martedì 6 aprile 2021) È fresco, è profumato, è pieno di bollicine, ed è rosa. Il Prosecco rosé sembra il compagno perfetto per chi vuole concedersi un calice senza troppi pensieri. Insomma, «è la novità enologica più importante del 2020, perché intercetta due grandi tendenze: il Prosecco, che sta riscontrando successo in tutto il mondo; e le bollicine rosé, sempre più amate». È questo il parere di Pierluigi Bolla, presidente di Valdo Spumanti, che ci aiuta a fare un passo indietro, e a cercare le origini del Prosecco Rosè, che non nasce l’anno scorso, bensì «diversi anni fa, nel momento in cui vengono modificate le leggi di produzione, e Prosecco diventa un’area geografica, come Chianti o Champagne, al cui interno vengono create due zone: Conegliano Valdobbiadene, nel territorio collinare storico, tutelata dal marchio DOCG, e l’area DOC in ... Leggi su linkiesta (Di martedì 6 aprile 2021) È fresco, è profumato, è pieno di bollicine, ed è rosa. Ilrosé sembra il compagno perfetto per chi vuole concedersi un calice senza troppi pensieri. Insomma, «è la novità enologica più importante del 2020, perché intercetta due grandi tendenze: il, che sta riscontrando successo in tutto il mondo; e le bollicine rosé, sempre più amate». È questo il parere di Pierluigi Bolla, presidente di Valdo Spumanti, che ci aiuta a fare un passo indietro, e a cercare le origini delRosè, che non nasce l’anno scorso, bensì «diversi anni fa, nel momento in cui vengono modificate le leggi di produzione, ediventa un’area geografica, come Chianti o Champagne, al cui interno vengono create due zone: Conegliano Valdobbiadene, nel territorio collinare storico, tutelata dal marchio DOCG, e l’area DOC in ...

EnricoLetta : La speranza nello sguardo di tutti noi, oggi al #Cairo. Per una nuova udienza sulla scarcerazione di #PatrickZaki.… - M_Fedriga : A @QRepubblica stanno facendo vedere degli estratti del libro ritirato del ministro #Speranza . Sono esterrefatto c… - acmilan : A new week dawns at Milanello ?? Inizia una nuova settimana a Milanello ?? #SempreMilan Powered by @gruppo_a2a - UnTemaAlGiorno : RT @asiragusa76: #seTiCapita prova a regalarti una nuova occasione, una suite nel mio ?? ti sta aspettando questa è la ??, devi solo avere… - MeniciEnrico : RT @Pontifex_it: Ecco il primo annuncio di #Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibile ricominciare sempre, perché c’è una vita nuova che D… -