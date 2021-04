Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 6 aprile: Ferri in crisi (Di martedì 6 aprile 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 6 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Roberto Ferri è preoccupato: suo figlio Filippo ha seri problemi di salute e ai Cantieri c’è un sabotatore che crea guai. Come reagirà Roberto su entrambi i fronti? Marina gli manca? Filippo è andato con Serena a Milano per scoprire se il suo mal Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 6 aprile 2021)“Unal”, puntata del 62021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Robertoè preoccupato: suo figlio Filippo ha seri problemi di salute e ai Cantieri c’è un sabotatore che crea guai. Come reagirà Roberto su entrambi i fronti? Marina gli manca? Filippo è andato con Serena a Milano per scoprire se il suo mal Articolo completo: dal blog SoloDonna

