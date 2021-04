UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 12 al 16 aprile 2021 (Di martedì 6 aprile 2021) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 12 a venerdì 16 aprile 2021: Franco indaga su Gargiulo, pensando che possa essere lui il responsabile dei sabotaggi ai Cantieri. Il riavvicinamento in atto tra Michele e Silvia potrebbe subire una battuta d’arresto. Guido si rende conto che Speranza, la nipote di Mariella, potrebbe essere difficile da gestire… Franco è sempre più convinto della colpevolezza di Gargiulo, ma ora cerca l’appoggio di qualcuno che lo aiuti a confessare. Senza saperlo, Roberto Ferri si trova davanti all’uomo che ha orchestrato i sabotaggi ai Cantieri: Pietro Abbate. Speranza porta scompiglio nella vita sia di Vittorio e sia di Samuel. L’ennesima frecciatina di Renato è particolarmente dolorosa per Raffaele, ma Ornella trova il modo di rendergli pan per ... Leggi su tvsoap (Di martedì 6 aprile 2021)settimanali puntate Unalda lunedì 12 a venerdì 16: Franco indaga su Gargiulo, pensando che possa essere lui il responsabile dei sabotaggi ai Cantieri. Il riavvicinamento in atto tra Michele e Silvia potrebbe subire una battuta d’arresto. Guido si rende conto che Speranza, la nipote di Mariella, potrebbe essere difficile da gestire… Franco è sempre più convinto della colpevolezza di Gargiulo, ma ora cerca l’appoggio di qualcuno che lo aiuti a confessare. Senza saperlo, Roberto Ferri si trova davanti all’uomo che ha orchestrato i sabotaggi ai Cantieri: Pietro Abbate. Speranza porta scompiglio nella vita sia di Vittorio e sia di Samuel. L’ennesima frecciatina di Renato è particolarmente dolorosa per Raffaele, ma Ornella trova il modo di rendergli pan per ...

