Un posto al sole, anticipazioni 7 aprile: la disperazione di Clara (Di martedì 6 aprile 2021) Il dramma di Clara continuerà ad essere centrale nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, come testimoniano le anticipazioni di mercoledì 7 aprile. La giovane ha scoperto che Alberto intrattiene una relazione clandestina con la titolare dell'agenzia immobiliare presso cui lavora, Barbara Filangieri, e che ha deciso di accettare le avance della donna solo per non rischiare di compromettere il suo impiego. Nonostante Palladini abbia spiegato a Clara di stare con la Filangieri solo per permettere a lei e a Federico di vivere dignitosamente, la giovane alla fine ha deciso di non voler accettare un compromesso del genere. Così, dopo aver anche sentito una conversazione tra il compagno e la sua amante in cui lei suggeriva all'uomo di allontanare la Curcio dal piccolo ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 6 aprile 2021) Il dramma dicontinuerà ad essere centrale nel corso delle prossime puntate di Unal, come testimoniano ledi mercoledì 7. La giovane ha scoperto che Alberto intrattiene una relazione clandestina con la titolare dell'agenzia immobiliare presso cui lavora, Barbara Filangieri, e che ha deciso di accettare le avance della donna solo per non rischiare di compromettere il suo impiego. Nonostante Palladini abbia spiegato adi stare con la Filangieri solo per permettere a lei e a Federico di vivere dignitosamente, la giovane alla fine ha deciso di non voler accettare un compromesso del genere. Così, dopo aver anche sentito una conversazione tra il compagno e la sua amante in cui lei suggeriva all'uomo di allontanare la Curcio dal piccolo ...

Advertising

Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su RaiPremium e subito dopo onlin… - zoryia : in questa casa guardiamo un posto al sole anche quando mia madre non c'è quella donna ci ha fatto il lavaggio del cervello - marinodupainch : un posto al sole ancora ci sarà - nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Anticipazioni La #trama di #domani, #7aprile. #clara #alberto -