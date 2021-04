Un Posto al Sole Anticipazioni 6 aprile 2021: Patrizio fuori controllo... (Di martedì 6 aprile 2021) Scopriamo Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 6 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Patrizio perde completamente la testa e si lascia andare a un gesto folle e incontrollato. Leggi su comingsoon (Di martedì 6 aprile 2021) Scopriamodi Unaldella Puntata del 6. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3,perde completamente la testa e si lascia andare a un gesto folle e incontrollato.

Advertising

saggiadecisione : @RadioSavana Se ancora non fosse stato chiaro ora è palese e alla luce del sole. Da come si stanno evolvendo le cos… - RashidM38249785 : RT @VanityFairIt: La piccola di 17 mesi nata con l’intestino al posto di un polmone, ha subìto due interventi complessi in tempi molto ravv… - VanityFairIt : La piccola di 17 mesi nata con l’intestino al posto di un polmone, ha subìto due interventi complessi in tempi molt… - coc8n8t : RT @Larenia55: Il modo in cui entrambi si dicano quel 'MIO' mi fa sciogliere come neve al sole. 'Franci mio' 'Tommino mio' Come a dire ch… - Carmine_smile : RT @Larenia55: Il modo in cui entrambi si dicano quel 'MIO' mi fa sciogliere come neve al sole. 'Franci mio' 'Tommino mio' Come a dire ch… -