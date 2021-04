“Un museo per Dario Fo e Franca Rame”. L’appello di attori, scrittori e giornalisti al ministro Franceschini: “Patrimonio da tutelare e divulgare” (Di martedì 6 aprile 2021) “Un vero museo per Dario Fo e Franca Rame”. È L’appello lanciato dalla Fondazione Fo Rame, che in due settimane ha già raccolto l’adesione di scrittori, cantautori, attori e giornalisti. Ciascuno di loro ha registrato un video (di cui proponiamo una raccolta), per spiegare perché è importante sostenere l’iniziativa. “Il Patrimonio Rame Fo – spiega il figlio Jacopo Fo, tra i principali promotori della proposta – è d’importanza internazionale. È fondamentale conservarlo e valorizzarlo nel suo insieme, rendendolo accessibile e realmente fruibile a tutti. Abbiamo centinaia di opere d’arte di un premio Nobel ancora chiuse nei cassetti, nelle casse e – quelle di maggiori dimensioni – imballate e stipate in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) “Un veroperFo e”. Èlanciato dalla Fondazione Fo, che in due settimane ha già raccolto l’adesione di, cantautori,. Ciascuno di loro ha registrato un video (di cui proponiamo una raccolta), per spiegare perché è importante sostenere l’iniziativa. “IlFo – spiega il figlio Jacopo Fo, tra i principali promotori della proposta – è d’importanza internazionale. È fondamentale conservarlo e valorizzarlo nel suo insieme, rendendolo accessibile e realmente fruibile a tutti. Abbiamo centinaia di opere d’arte di un premio Nobel ancora chiuse nei cassetti, nelle casse e – quelle di maggiori dimensioni – imballate e stipate in ...

