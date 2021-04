Ultime Notizie Serie A | tutte le news della giornata

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 aprile 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 9.50 – Fonseca in bilico, contro l’Ajax si gioca tutto – Il futuro di Paulo Fonseca sulla panchinaRoma è in bilico. Contro l’Ajax si giocherà tutto e intanto è già stato sondato Conceicao. I dettagli. Ore 9.40 – Tutti negativi i tamponi effettuati all’Inter – Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra nerazzurro. Ore 9.15 – Le parole di Cannavaro – Lunga intervista a Fabio Cannavaro sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Clicca qui per le sue dichiarazioni. Ore 9.00 – Juve-Napoli decisiva per Pirlo, si allunga l’ombra di Allegri – Juve-Napoli sarà decisiva per il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Si ...