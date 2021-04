Ultime Notizie Roma del 06-04-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 aprile 2021)Daily News radio giornale per l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Torino emergenza covid in apertura Oggi riunione tra i tecnici della hi-fi del Ministero della Salute su eventuali indicazioni da dare per l’uso di astrazeneca anche se per una decisione in questo senso si dovrà attendere il caricamento delle Entro giovedì che sta valutando se esiste una correlazione tra vaccino e casi di trombosi secondo il Sottosegretario alla salute sileri è possibile che lei ma ne limiti l’uso a certe categorie l’Italia tanto torna due colori con 9 regioni in rosso e 11 in arancione e tornano a scuola 5,3 milioni di studenti 6 su 10 e 80% del personale scolastico professori è stato un vaccinato gli esteri governo di unità nazionale legittimato dal Parlamento che sta procedendo alla riconciliazione Nazionale il momento è Unito per ricostruire ...