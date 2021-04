Ufficiale | Dawson riscattato dal West Ham Firma fino al 2023

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 6 aprile 2021) IlHam ha annunciato il riscatto del difensore Craig, classe ’90, arrivato in prestito dal Watford nel mercato estivo. Il giocatore un contrattoal, ecco l’annuncio su Twitter da parte degli Hammers: He's here to stay! We are delighted to confirm that Craigwill join the Club on a permanent basis at the end of the 2020/21 season —Ham United (@Ham) April 6, 2021 Foto: sitoHam L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.