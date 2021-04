UCI sul lancio di borracce: “Le nuove regole aiuteranno il ciclismo: sarà sport del secolo”. Sanzioni e regolamento (Di martedì 6 aprile 2021) Sta facendo molto discutere la squalifica di Michael Schaer per un lancio di borraccia al Giro delle Fiandre 2021, Classica Monumento disputata domenica di Pasqua. Lo svizzero ha infranto il nuovo regolamento, entrato in vigore lo scorso 1° aprile. Gli articoli 2.2.025 e 2.3.025: “Gettare borracce o rifiuti al di fuori delle zone verdi danneggia l’ambiente e l’immagine del nostro sport. Oltre a essere un cattivo esempio per i non professionisti”. Le Sanzioni sono le seguenti, per quanto concerne le gare di un giorno: multa, penalizzazione dei punti nel ranking, squalifica. Per le corse a tappe, invece: 30” di penalità, multa e punti Uci in meno alla prima infrazione; 2? di penalità alla seconda; squalifica al terzo richiamo. L‘Associazione Ciclisti e lo stesso Schaer si sono lamentati di quanto ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) Sta facendo molto discutere la squalifica di Michael Schaer per undi borraccia al Giro delle Fiandre 2021, Classica Monumento disputata domenica di Pasqua. Lo svizzero ha infranto il nuovo, entrato in vigore lo scorso 1° aprile. Gli articoli 2.2.025 e 2.3.025: “Gettareo rifiuti al di fuori delle zone verdi danneggia l’ambiente e l’immagine del nostro. Oltre a essere un cattivo esempio per i non professionisti”. Lesono le seguenti, per quanto concerne le gare di un giorno: multa, penalizzazione dei punti nel ranking, squalifica. Per le corse a tappe, invece: 30” di penalità, multa e punti Uci in meno alla prima infrazione; 2? di penalità alla seconda; squalifica al terzo richiamo. L‘Associazione Ciclisti e lo stesso Schaer si sono lamentati di quanto ...

