Tv: la mamma di Paolo Brosio compie 100 anni (Di martedì 6 aprile 2021) Anna Marcacci Brosio, la mamma del popolare giornalista televisivo e scrittore Paolo Brosio, taglierà domani, 7 aprile, il fatidico traguardo dei cento anni. Anna Marcacci Brosio è nata infatti a Marina di Pisa il 7 aprile 1921 a cavallo fra le due guerre mondiali in una bellissima villa sul lungomare marinese a ridosso degli scogli, una bimba vivace, ribelle che sapeva pescare ad occhi chiusi gamberi e i polpi con il fazzoletto bianco insieme alla sorella Maria. Poi l’adolescenza nell’amatissima Pisa, in via Regina Margherita, oggi Curtatone e Montanara, vicino piazza San Martino. Un periodo anche drammatico, fra bombe e sfollati, che la portò nel cuore della campagna pisana a Lari e Cevoli per sfuggire ai rastrellamenti dei tedeschi, delle SS. Oggi Anna, dopo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) Anna Marcacci, ladel popolare giornalista televisivo e scrittore, taglierà domani, 7 aprile, il fatidico traguardo dei cento. Anna Marcacciè nata infatti a Marina di Pisa il 7 aprile 1921 a cavallo fra le due guerre mondiali in una bellissima villa sul lungomare marinese a ridosso degli scogli, una bimba vivace, ribelle che sapeva pescare ad occhi chiusi gamberi e i polpi con il fazzoletto bianco insieme alla sorella Maria. Poi l’adolescenza nell’amatissima Pisa, in via Regina Margherita, oggi Curtatone e Montanara, vicino piazza San Martino. Un periodo anche drammatico, fra bombe e sfollati, che la portò nel cuore della campagna pisana a Lari e Cevoli per sfuggire ai rastrellamenti dei tedeschi, delle SS. Oggi Anna, dopo ...

