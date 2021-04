Trent’anni fa il rigore mai calciato da Baggio contro la Fiorentina | De Agostini | “Sono andato al Mondiale | ma mi ricordano per quell’errore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 aprile 2021) Robertoindossa la maglia numero 10 della Juventus che sta giocando allo Stadio Franchila, fino a pochi mesi prima la sua squadra. Una partita ad alta tensione, non solo perché si sfidano due tra le più acerrime rivali del campionato, ma perché il trasferimento di Roby l’estate precedente ha scatenato la guerriglia urbana in riva d’Arno. Un tradimento dei Pontello che lasceranno presto la guida della Viola, un affronto degli acerrimi rivali di Torino, mentre il Divin Codino non aveva mai nascosto la sua volontà di rimanere a Firenze. Al 50? calcio diassegnato ai bianconeri dall’arbitro Lo Bello, mentre i padroni di casa conducono per 1-0 (gol di Fuser). Sul dischetto, però, non va il numero dieci, ma Luigi Dei ...