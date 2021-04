Tragedia in Sicilia | neonato trovato morto | la procura vuole l’autopsia

(Di martedì 6 aprile 2021) Undi venti giorni ènella città di Trapani, in: laha subito fatto aprire le indagini e ha richiestoNella giornata di ieri, 5 aprile, a Trapani è accaduta una vera e propria. Nella città dellaundi 20 giorni: l’infante si trovava in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

... e che l'attualepandemica contribuirà a rendere, soprattutto nel Sud ancora più gravi, e inmolto probabilmente irreversibili in assenza di interventi straordinari . La U. E., a ...... 14 decessi (10 ine 4 in Sardegna). Il contagio ha quasi azzerato il pur modesto ricambio garantito dalle nuove ordinazioni, che sono state 299 nel 2020. E l'entita' dellache si e' ...Un neonato di venti giorni è morto nella città di Trapani, in Sicilia: la procura ha subito fatto aprire le indagini e ha richiesto l'autopsia ...Tragedia a Trapani. Un neonato di appena 20 giorni è deceduto in casa dei genitori in circostanze ancora da chiarire. Per questo la procura di competenza ha ordinato l’autopsia sul corpicino del bimbo ...