Toyota GR86, inno al piacere di guidare – FOTO (Di martedì 6 aprile 2021) Sono testardi i giapponesi: quando si innamorano di un’idea la perseguono, costi quel che costi; e cercano di migliorarla all’infinito. Ma hanno anche dei difetti, comunque. Un esempio automobilistico di perseveranza nipponica è certamente la nuova Toyota GR86, la sportiva che punta tutto sul coinvolgimento di guida. E che, in uno scenario fatto di auto piatte e tutte uguali, è splendidamente anacronistica nel suo intento: far divertire chi è al volante rimanendo comunque “umana”, sia a livello di prestazioni sia come spese di gestione. La GR86 va ad arricchire la gamma dei prodotti GR del costruttore, dove figurano già Supra e GR Yaris. I fondamentali sono gli stessi della precedente GT86, lanciata nel 2012 e venduta in oltre 200 mila unità in tutto il mondo: motore anteriore quattro cilindri boxer aspirato, trazione posteriore con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Sono testardi i giapponesi: quando si innamorano di un’idea la perseguono, costi quel che costi; e cercano di migliorarla all’infinito. Ma hanno anche dei difetti, comunque. Un esempio automobilistico di perseveranza nipponica è certamente la nuova, la sportiva che punta tutto sul coinvolgimento di guida. E che, in uno scenario fatto di auto piatte e tutte uguali, è splendidamente anacronistica nel suo intento: far divertire chi è al volante rimanendo comunque “umana”, sia a livello di prestazioni sia come spese di gestione. Lava ad arricchire la gamma dei prodotti GR del costruttore, dove figurano già Supra e GR Yaris. I fondamentali sono gli stessi della precedente GT86, lanciata nel 2012 e venduta in oltre 200 mila unità in tutto il mondo: motore anteriore quattro cilindri boxer aspirato, trazione posteriore con ...

