Ultime Notizie dalla rete : Toyota anteprima Toyota, anteprima mondiale della nuova GR 86 ROMA - L'attesissima GR 86 ha fatto il suo debutto nel corso di un evento online congiunto tra Toyota Gazoo Racing e Subaru Corporation. L'ultima auto sportiva offerta da Toyota completa la gamma GR, che comprende le affermate GR Supra e GR Yaris, e si propone come terzo modello GR globale. La nuova GR 86 eredita le caratteristiche chiave del piacere di guida della ...

Nascar: sullo sterrato di Bristol la spunta Logano ... seguito a sua volta da William Byron, vincitore dell'appuntamento "virtuale" di anteprima e Tyler ... (Chevrolet) - JTG - 253 3 - Denny Hamlin (Toyota) - Gibbs - 253 4 - Daniel Suarez (Chevrolet) - ...

Toyota GR86, l’atleta si rinnova da cima a fondo Toyota rinnova completamente la sua GT86, trasformandola in GR86. Scopriamo insieme il suo stile ma soprattutto i suoi (tanti) contenuti ...

