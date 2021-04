Torvaianica ancora set cinematografico per le serie tv: Luca Zingaretti protagonista (Di martedì 6 aprile 2021) La nuova serie tv di Sky, Il Re, nei giorni scorsi è sbarcata a Torvaianica, che si è trasformata ancora una volta in set cinematografico. Le riprese di alcune scene sono state girate il 30 marzo scorso nei pressi del parco acquatico Zoomarine, tra via Dublino e via Casablanca. protagonista della nuova fiction l’attore romano, che si è spogliato dei panni del Commissario Montalbano, per interpretare il ruolo di Bruno Testori, il direttore del carcere di frontiera San Michele. Leggi anche: Torvaianica, ciak.. si gira! Netflix sceglie il litorale di Pomezia per la sua nuova serie originale Il Re: la nuova fiction di Sky con Luca Zingaretti La fiction oltre che a Torvaianica, sarà girata tra Roma, Civitavecchia, Torino e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 aprile 2021) La nuovatv di Sky, Il Re, nei giorni scorsi è sbarcata a, che si è trasformatauna volta in set. Le riprese di alcune scene sono state girate il 30 marzo scorso nei pressi del parco acquatico Zoomarine, tra via Dublino e via Casablanca.della nuova fiction l’attore romano, che si è spogliato dei panni del Commissario Montalbano, per interpretare il ruolo di Bruno Testori, il direttore del carcere di frontiera San Michele. Leggi anche:, ciak.. si gira! Netflix sceglie il litorale di Pomezia per la sua nuovaoriginale Il Re: la nuova fiction di Sky conLa fiction oltre che a, sarà girata tra Roma, Civitavecchia, Torino e ...

Torvaianica ancora set cinematografico per le serie tv: Luca Zingaretti protagonista Il Corriere della Città Torvaianica. Concessioni demaniali decadute, il Tar accoglie il ricorso del Miami: il ristorante può riaprire Ancora un ricorso a favore dei gestori degli stabilimenti balneari di Torvaianica con le concessioni demaniali decadute. Il Tar ha infatti accolto le ragioni dello Stabilimento Miami contro il Comune ...

