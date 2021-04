Torino: Fassino, 'Marchisio tra i possibili candidati, è uomo che ha capacità' (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr (Adnkronos) - "Il nostro candidato a sindaco di Torino? Ci sono più personalità a Torino che stanno valutando. Claudio Marchisio? Nome che sta in un range di possibili candidati. E' uomo con capacità, viene da un'esperienza distante dalla politica ma questo non è un ostacolo". Lo ha detto Piero Fassino a Un giorno da pecora. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr (Adnkronos) - "Il nostro candidato a sindaco di? Ci sono più personalità ache stanno valutando. Claudio? Nome che sta in un range di. E'con, viene da un'esperienza distante dalla politica ma questo non è un ostacolo". Lo ha detto Pieroa Un giorno da pecora.

