Tor Bella Monaca | arrestati tre pusher durante controlli

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma – Non conosce sosta l’attivita’ antidroga dei Carabinieri nel quartiere di Tor, dove la scorsa sera, in tre distinte operazioni sono statialtri 3, di cui due noti poiche’ gia’ sottoposti a misure cautelari alternative. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione Roma Tor, in largo Ferruccio Mengaroni, hanno sorpreso in strada una loro vecchia conoscenza, un 53enne gia’ sottoposto agli arresti domiciliari e lo hanno subito bloccato. I militari dopo aver accertato che l’uomo si trovava fuori dal suo domicilio, senza un giustificato motivo, lo hanno sottoposto a una perquisizione personale ed e’ stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina e della somma di 875 euro in contanti, ritenuta il provento dell’attivita’ illecita di ...