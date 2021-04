Tommaso Zorzi lo ha fatto per Francesco Oppini | il gesto mentre era in diretta all’Isola che non avete notato

Advertising

MediasetPlay : Cosa fanno Tommaso Zorzi, Annie Mazzola, Stefania Gucci, Linda Taddei, Paolo Camilli in streaming su Mediaset Play?… - Costanzo : State seguendo la “Rassegna Stramba” di @tommaso_zorzi? ?? #MaurizioCostanzoShow - redazioneiene : Buon compleanno @Tommaso_Zorzi! ?? Che i nostri auguri arrivino direttamente a l’#isola e occhio che #LeIene e la… - zazoomblog : Tommaso Zorzi e il messaggio di buon compleanno per Francesco Oppini - #Tommaso #Zorzi #messaggio #compleanno - roxy17835655 : @_MuoriSolo Lo ha detto anche ilary sono delle pippe , non fanno nulla e ha ragione il pubblico vuole un buono è u… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Il messaggio di auguri di, allo scoccare della mezzanotte, era nello studio dell'Isola dei famosi 2021. Tuttavia, non ha lasciato che gli impegni lavorativi gli ...E allora ha preso la parolache ha detto che questo atteggiamento che ha Elisa Isoardi a lui proprio non piace perché in settimana, il pubblico assiste a liti e discussioni e poi, nella ...A creare le famigerate dinamiche non sono i naufraghi in Honduras, ma la conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti, in particolare Tommaso Zorzi. E’ Lady Totti a domandare, inzigare, contraddire le ...Tommaso Zorzi ha voluto fare gli auguri di compleanno a Francesco Oppini in un modo molto speciale, il gesto durante L’Isola dei Famosi ...