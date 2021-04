Advertising

MediasetPlay : ?? È ufficiale, c’abbiamo riflettuto: #IlPuntoZ sbarca su Mediaset Play e... conduce @tommaso_zorzi!?? Vi aspettiamo… - QuiMediaset_it : Al via su @MediasetPlay 'Il punto Z' con @tommaso_zorzi. Ospiti della prima puntata: Maurizio Costanzo e… - MediasetPlay : Cosa fanno Tommaso Zorzi, Annie Mazzola, Stefania Gucci, Linda Taddei, Paolo Camilli in streaming su Mediaset Play?… - BarbaraBolpagni : @Giuliet86635125 @capuleti_giulia @tommaso_zorzi Tommaso ha 1,8m followers che seguono il programma lo sher cio' c… - flydownb4by : RT @MediasetPlay: ?? È ufficiale, c’abbiamo riflettuto: #IlPuntoZ sbarca su Mediaset Play e... conduce @tommaso_zorzi!?? Vi aspettiamo doman… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

un periodo d'oro per. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 5 , l'influencer ha dato il via a quella che è la sua carriera televisiva. È stato scelto come opinionista all'Isola dei Famosi 2021 , poi come ...Tra tutti coloro che sono in attesa di quel momento, vi è. L'opinionista ha più volte rimarcato quanto la Gemma sia in realtà un personaggio fondamentale per le dinamiche del gioco. - -...Tommaso Zorzi, al via il suo programma Il Punto Z: la prima ospite è proprio lei, nessuno lo immaginava. Tommaso Zorzi, al via il suo programma Il Punto Z: la prima ospite è proprio lei, nessuno lo ...In occasione del compleanno di Francesco Oppini, l'amico del cuore Tommaso Zorzi ha dedicato importanti parole all'amico conosciuto durante il GF Vip ...