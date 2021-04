Tiro con l’arco, tutti i convocati dell’Italia per il Grand Prix di Antalya. Torna Mauro Nespoli dopo il Covid (Di martedì 6 aprile 2021) dopo il debutto stagionale all’aperto di Porec, la Nazionale Italiana di Tiro con l’arco Torna protagonista da domani a domenica 11 aprile con la seconda tappa del circuito Grand Prix, in programma ad Antalya (Turchia). La manifestazione si svolgerà nella stessa location di gara che ospiterà i prossimi Campionati Europei (31 maggio-6 giugno), evento valevole per la qualificazione olimpica individuale a Tokyo 2021. L’Italia però non è diretta interessata della prossima rassegna continentale, perché ha già guadagnato un pass individuale sia in campo maschile che in campo femminile, mentre deve ancora guadagnarsi la qualificazione per le gare a squadre tradizionali. L’ultima chance è rappresentata dal torneo preolimpico di Parigi (18-17 giugno), dove verranno messi in ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021)il debutto stagionale all’aperto di Porec, la Nazionale Italiana diconprotagonista da domani a domenica 11 aprile con la seconda tappa del circuito, in programma ad(Turchia). La manifestazione si svolgerà nella stessa location di gara che ospiterà i prossimi Campionati Europei (31 maggio-6 giugno), evento valevole per la qualificazione olimpica individuale a Tokyo 2021. L’Italia però non è diretta interessata della prossima rassegna continentale, perché ha già guadagnato un pass individuale sia in campo maschile che in campo femminile, mentre deve ancora guadagnarsi la qualificazione per le gare a squadre tradizionali. L’ultima chance è rappresentata dal torneo preolimpico di Parigi (18-17 giugno), dove verranno messi in ...

