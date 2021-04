The Walking Dead 11: l'addio di Michonne cambierà la serie tv? Ecco il trailer dell'ultima stagione (Di martedì 6 aprile 2021) Il trailer della stagione finale di The Walking Dead ha rivelato dettagli in più riguardo la conclusione della serie, ma anche la showrunner non si trattiene: che cosa vedremo alla conclusione dell'opera ispirata ai fumetti di Robert Kirkman? Che fine farà Michonne? Il suo addio cambierà completamente la serie tv? L'opera originale scritta da Kirkman si svolge in maniera diversa e chi lo ha letto sa bene che, una volta che i sopravvissuti sono arrivati nel Commonwealth, Michonne riesce a ritrovare la figlia scomparsa Elodie. Col passare del tempo Elodie cresce e diventa una donna, riuscendo a sopravvivere all'apocalisse zombie che colpisce la Terra, ma la storia ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 6 aprile 2021) Ilfinale di Theha rivelato dettagli in più riguardo la conclusione, ma anche la showrunner non si trattiene: che cosa vedremo alla conclusione'opera ispirata ai fumetti di Robert Kirkman? Che fine farà? Il suocompletamente latv? L'opera originale scritta da Kirkman si svolge in maniera diversa e chi lo ha letto sa bene che, una volta che i sopravvissuti sono arrivati nel Commonwealth,riesce a ritrovare la figlia scomparsa Elodie. Col passare del tempo Elodie cresce e diventa una donna, riuscendo a sopravvivere all'apocalisse zombie che colpisce la Terra, ma la storia ...

