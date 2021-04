Tg Politico Parlamentare | edizione del 6 aprile 2021

Leggi su dire

(Di martedì 6 aprile 2021) Tensioni in tutta Italia per le proteste di piazza di ristoratori e commercianti contro le chiusure stabilite dall’ultimo decreto sull’emergenza Covid. Scontri e tafferugli a Roma in piazza Montecitorio dove un gruppo di manifestanti con le bandiere di Italexit, il movimento dell’ex senatore 5 stelle Gianluigi Paragone, e altre associazioni hanno quasi chiamato all’assalto della Camera. In piazza è stato avvistato anche un uomo vestito come il simpatizzante di Q-Anon che fece irruzione al Congresso americano a Washington. Gli agenti in tenuta anti sommossa sono dovuti intervenire con una carica per respingere la pressione dei manifestanti.Le regioni sperano in un allentamento delle restrizioni nella seconda metà di aprile. Giovedì è attesa una riunione tra ministri e governatori e intanto il presidente del Veneto Luca Zaia ha chiesto la revisione dei 21 parametri che determinano i colori dei territori. VACCINO, POSSIBILI LIMITAZIONI SU ASTRAZENECA