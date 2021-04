Teverola, area mercato come centro di sport per tutti (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTeverola (Ce)- “In questi mesi di pandemia, alcuni dei miei allievi agonisti, tra cui Giovanni Improta in fase di preparazione per i giochi olimpici, stanno correndo presso l’area del mercato del comune di Teverola. Si tratta dell’unico spazio libero e sicuro di cui tutti possono disporre”. A parlare è il Maestro Antonio Improta che propone un innovativo progetto sportivo. “Dato che nei sette giorni della settimana, il suolo viene occupato solo il venerdì per il mercato, sarebbe bello, a settembre prossimo, se il comune rilasciasse autorizzazione per un centro di sport a portata di tutti proprio sull’area mercato – afferma il Maestro Improta -. La corsa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce)- “In questi mesi di pandemia, alcuni dei miei allievi agonisti, tra cui Giovanni Improta in fase di preparazione per i giochi olimpici, stanno correndo presso l’deldel comune di. Si tratta dell’unico spazio libero e sicuro di cuipossono disporre”. A parlare è il Maestro Antonio Improta che propone un innovativo progettoivo. “Dato che nei sette giorni della settimana, il suolo viene occupato solo il venerdì per il, sarebbe bello, a settembre prossimo, se il comune rilasciasse autorizzazione per undia portata diproprio sull’– afferma il Maestro Improta -. La corsa ...

