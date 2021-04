Terzic: “Non posso impedire a Raiola e al padre di Haaland di incontrare club anche se può influire sulle prestazioni di Erling” (Di martedì 6 aprile 2021) L’allenatore del Borussia Dortmund, Edin Terzic, ha parlato della situazione di Erling Haaland, in queste ore al centro di voci di mercato: “Erling Haaland è un ragazzo adorabile e penso che le sue qualità siano note in tutto il mondo. Siamo felici e orgogliosi del fatto che faccia parte della nostra squadra. Non posso impedire a Mino Raiola e Alfie Haaland di viaggiare, sta a loro. Sono adulti e liberi di scegliere quel che vogliono fare, anche se forse potrà avere un impatto su Erling. Siamo felici di averlo in squadra, è rientrato giovedì dalla nazionale e abbiamo avuto subito la sensazione che fosse contento di rivederci, così come siamo noi di averlo qui”. Foto: Twitter ufficiale Borussia ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) L’allenatore del Borussia Dortmund, Edin, ha parlato della situazione di, in queste ore al centro di voci di mercato: “è un ragazzo adorabile e penso che le sue qualità siano note in tutto il mondo. Siamo felici e orgogliosi del fatto che faccia parte della nostra squadra. Nona Minoe Alfiedi viaggiare, sta a loro. Sono adulti e liberi di scegliere quel che vogliono fare,se forse potrà avere un impatto su. Siamo felici di averlo in squadra, è rientrato giovedì dalla nazionale e abbiamo avuto subito la sensazione che fosse contento di rivederci, così come siamo noi di averlo qui”. Foto: Twitter ufficiale Borussia ...

