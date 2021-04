Terremoto L’Aquila, Meloni: “Non dimenticherò mai quella notte” (Di martedì 6 aprile 2021) L’Aquila – “Non dimenticherò mai quella notte: 309 vittime, interi paesi spazzati via e una devastazione che cambiò tutto. Ma allo stesso tempo ricordo la forza degli abruzzesi, il loro coraggio e la loro incredibile volontà di ripartire e tornare alla normalità il più presto possibile. Ricordo un popolo unito e una Nazione intera pronta a rimboccarsi le maniche per aiutare il prossimo. Un’Italia che, nonostante tutto, ha dato il meglio di se stessa. Oggi, come dodici anni fa, siamo al fianco dell’Abruzzo”. E’ quanto ha affermato su Facebook la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto), in occasione dei 12 anni dal Terremoto delL’Aquila. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 6 aprile 2021)– “Nonmai: 309 vittime, interi paesi spazzati via e una devastazione che cambiò tutto. Ma allo stesso tempo ricordo la forza degli abruzzesi, il loro coraggio e la loro incredibile volontà di ripartire e tornare alla normalità il più presto possibile. Ricordo un popolo unito e una Nazione intera pronta a rimboccarsi le maniche per aiutare il prossimo. Un’Italia che, nonostante tutto, ha dato il meglio di se stessa. Oggi, come dodici anni fa, siamo al fianco dell’Abruzzo”. E’ quanto ha affermato su Facebook la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto), in occasione dei 12 anni daldel. L'articolo L'Opinionista.

