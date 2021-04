Terremoto L’Aquila, Bellanova: “Una ferita sempre aperta nel cuore dell’Italia” (Di martedì 6 aprile 2021) L’Aquila – “Sono trascorsi 12 anni dal terribile Terremoto che distrusse L’Aquila, portando via 309 nostri concittadini. Una ferita sempre aperta nel cuore dell’Italia, che non possiamo dimenticare. E se i lavori di ricostruzione devono accelerare, per restituire finalmente a tutti i cittadini colpiti la loro vita e le loro case, questo Paese ha bisogno di prevenzione e sicurezza. Di case ed edifici sicuri, di un piano per la tutela del territorio, anche di fronte a eventi inaspettati e drammatici come i fenomeni sismici. Serve un impegno collettivo per garantire che tragedie come quella che colpì l’Abruzzo il 6 aprile del 2009 non accadano più”. Così l’ex ministra per le politiche agricole, Teresa Bellanova (foto), parlamentare di ... Leggi su lopinionista (Di martedì 6 aprile 2021)– “Sono trascorsi 12 anni dal terribileche distrusse, portando via 309 nostri concittadini. Unanel, che non possiamo dimenticare. E se i lavori di ricostruzione devono accelerare, per restituire finalmente a tutti i cittadini colpiti la loro vita e le loro case, questo Paese ha bisogno di prevenzione e sicurezza. Di case ed edifici sicuri, di un piano per la tutela del territorio, anche di fronte a eventi inaspettati e drammatici come i fenomeni sismici. Serve un impegno collettivo per garantire che tragedie come quella che colpì l’Abruzzo il 6 aprile del 2009 non accadano più”. Così l’ex ministra per le politiche agricole, Teresa(foto), parlamentare di ...

Advertising

emergenzavvf : #6aprile2009, 12 anni fa il terremoto de L'Aquila. In poche ore furono 2.700 i #vigilidelfuoco in soccorso alla pop… - RaiNews : #6aprile L'Aquila ricorda vittime del #terremoto del 2009. Per il secondo anno consecutivo, a causa delle norme em… - Tg3web : Dodici anni fa, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, il violento terremoto che colpì l'Abruzzo causò 309 morti e dis… - leleunz77719427 : Il giorno 06 aprile 2009 Un violento terremoto di 5,9 gradi Richter devasta l'Abruzzo colpendo duramente L'Aquila… - ted1929 : @EnricoLetta Non le sembra che abbiate aspettato un po' troppo per fare rinascere l'Aquila e dare una speranza alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto L’Aquila Covid e aziende: cosa ci ha insegnato il post terremoto dell’Aquila Corriere della Sera