Terremoto L' Aquila | 309 rintocchi di campana in ricordo delle vittime 

AGI - A 12 anni dal Terremoto in Abruzzo, la pandemia ha impedito, per il secondo anno consecutivo, la tradizionale fiaccolata della memoria. La sostituiscono le fiammelle delle candele poste sui davanzali delle abitazioni, non solo all'Aquila ma in tutta Italia per unire il dolore e il ricordo per le 309 vittime del sisma alle più recenti perdite dovute al Covid: 160 solo nel capoluogo abruzzese dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il fascio di luce azzurra di sei fari proiettato verso l'alto e l'accensione del braciere sono divenuti i nuovi segni distintivi della commemorazione del 6 aprile, cui si sono aggiunti i dolorosi 309 rintocchi di campana e la lettura dei nomi delle vittime. Ieri nella chiesa di Santa Maria del Suffragio si è svolta la ...

emergenzavvf : #6aprile2009, 12 anni fa il terremoto de L'Aquila. In poche ore furono 2.700 i #vigilidelfuoco in soccorso alla pop… - Tg3web : Dodici anni fa, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, il violento terremoto che colpì l'Abruzzo causò 309 morti e dis… - GDF : Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza. Un pensiero ai cittadini de L’Aquila nella ricorrenza del #terremoto del 2009.… - doppiaerre67 : RT @viabilitasdp: L'AQUILA, BELLA ME' 12 ANNI FA IL TERREMOTO Per commemorare le vittime, 309 rintocchi delle campane della città abruzze… - fracassi95 : RT @GDF: Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza. Un pensiero ai cittadini de L’Aquila nella ricorrenza del #terremoto del 2009. #NoiconVoi #Laq… -