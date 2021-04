Terremoto a Mediaset, la voce bomba: contro Barbara D’Urso la decisione di Pier Silvio Berlusconi (Di martedì 6 aprile 2021) Domenica Barbara D’Urso è andata in onda. Sospeso ‘Live’ per i bassi ascolti, Carmelita è stata impegnata esclusivamente sulla programmazione pomeridiana dove è stata nettamente battuta da Mara Venier. Quella condotta da Carmelita è stata pure una puntata ricca di colpi di scena. Tra gli invitati c’era anche il visconte Ferdinando Guglielmotti, reduce dalla breve esperienza all’Isola dei Famosi 2021. L’ex naufrago ha confermato davanti alle telecamere Mediaset: “Io ti amo ancora. Hai sempre lasciato una porta aperta e io quindi ci spero”. Frasi che hanno lasciato di stucco Barbarella, che dopo un attimo di esitazione ha risposto immediatamente al suo ospite, respingendo al mittente questa proposta amorosa. Barbara D’Urso ha quindi affermato in piena diretta: “Non hai speranze con me. Devi essere felice ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Domenicaè andata in onda. Sospeso ‘Live’ per i bassi ascolti, Carmelita è stata impegnata esclusivamente sulla programmazione pomeridiana dove è stata nettamente battuta da Mara Venier. Quella condotta da Carmelita è stata pure una puntata ricca di colpi di scena. Tra gli invitati c’era anche il visconte Ferdinando Guglielmotti, reduce dalla breve esperienza all’Isola dei Famosi 2021. L’ex naufrago ha confermato davanti alle telecamere: “Io ti amo ancora. Hai sempre lasciato una porta aperta e io quindi ci spero”. Frasi che hanno lasciato di stucco Barbarella, che dopo un attimo di esitazione ha risposto immediatamente al suo ospite, respingendo al mittente questa proposta amorosa.ha quindi affermato in piena diretta: “Non hai speranze con me. Devi essere felice ...

MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3 in Umbria: l'epicentro a Norcia #terremoto - twMirandolina : RT @MediasetTgcom24: Terremoto, scossa di magnitudo 3 in Umbria: l'epicentro a Norcia #terremoto - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Terremoto, scossa di magnitudo 3 in Umbria: l'epicentro a Norcia #terremoto - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Terremoto, scossa di magnitudo 3 in Umbria: l'epicentro a Norcia #terremoto - Uomodellastrad1 : RT @MediasetTgcom24: Terremoto, scossa di magnitudo 3 in Umbria: l'epicentro a Norcia #terremoto -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Mediaset Sisma L'Aquila, sindaco: 'Dopo 12 anni dobbiamo reimparare la normalità' Lo ha detto il sindaco de L'Aquila, Pierluigi Biondi, al termine della messa nella chiesa del Suffragio, in occasione del 12esimo anniversario del terremoto che il 6 aprile 2009 causò 309 morti e 1.

Terremoto, scossa di magnitudo 3 in Umbria: l'epicentro a Norcia Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro a 2 km dal centro della città umbra colpita il 30 ottobre 2016 da ...

Terremoto, scossa di magnitudo 3 in Umbria: l'epicentro a Norcia TGCOM Ascolti tv, Canale 5: "Solo il 7% di share", terremoto in prima serata Terremoto. Perché Canale5 crolla al 7% di ... "Ric**hione per hobby”: momento super trash da Bonolis Adesso, però, Mediaset dovrebbe risolvere quello che appare come un vero e proprio buco ...

"Magalli sostituito ai Fatti Vostri". E lui reagisce così col Tapiro Terremoto a I fatti vostri. Traballa la sedia di Giancarlo ... Due giorni fa c'era la notizia che andava a Mediaset. Non ho nulla in contrario, Salvo è bravo. Non è che mi oppongo, sono trent'anni che ...

Lo ha detto il sindaco de L'Aquila, Pierluigi Biondi, al termine della messa nella chiesa del Suffragio, in occasione del 12esimo anniversario delche il 6 aprile 2009 causò 309 morti e 1.Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ilha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro a 2 km dal centro della città umbra colpita il 30 ottobre 2016 da ...Terremoto. Perché Canale5 crolla al 7% di ... "Ric**hione per hobby”: momento super trash da Bonolis Adesso, però, Mediaset dovrebbe risolvere quello che appare come un vero e proprio buco ...Terremoto a I fatti vostri. Traballa la sedia di Giancarlo ... Due giorni fa c'era la notizia che andava a Mediaset. Non ho nulla in contrario, Salvo è bravo. Non è che mi oppongo, sono trent'anni che ...