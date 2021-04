Ternana, presidente Bandecchi: “Lucarelli? Lo Schumacher della situazione” (Di martedì 6 aprile 2021) “Lucarelli è stato lo Schumacher della situazione. Poi i ragazzi che sono stati dei fenomeni, hanno vissuto in maniera monacale quest’anno, tra casa e lavoro”. Sono queste le parole di Stefano Bandecchi, patron della Ternana, volte a commentare la promozione in Serie B del club umbro. “La Ternana ha vissuto il Covid sempre con un atteggiamento particolare, quando l’anno scorso a marzo si è chiuso tutto, la Ternana si è messa a disposizione del sociale, in primis i calciatori”, ha aggiunto ai microfoni di Cusano Italia Tv. “Noi fin dall’inizio abbiamo detto che avremmo affrontato tutte le partite come se fossero playoff. Mentirei dicessi che avevo previsto di fare un campionato del genere – ha concluso il presidente – ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) “è stato lo. Poi i ragazzi che sono stati dei fenomeni, hanno vissuto in maniera monacale quest’anno, tra casa e lavoro”. Sono queste le parole di Stefano, patron, volte a commentare la promozione in Serie B del club umbro. “Laha vissuto il Covid sempre con un atteggiamento particolare, quando l’anno scorso a marzo si è chiuso tutto, lasi è messa a disposizione del sociale, in primis i calciatori”, ha aggiunto ai microfoni di Cusano Italia Tv. “Noi fin dall’inizio abbiamo detto che avremmo affrontato tutte le partite come se fossero playoff. Mentirei dicessi che avevo previsto di fare un campionato del genere – ha concluso il– ...

