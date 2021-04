Tennis, WTA Bogotà 2021: Giulia Gatto-Monticone accede al secondo turno dopo la vittoria su Astra Sharma (Di martedì 6 aprile 2021) dopo aver superato le qualificazioni, Giulia Gatto-Monticone vince anche al primo turno nel torneo WTA di Bogotà. La Tennista piemontese ha piegato in rimonta in tre set l’australiana Astra Sharma, numero 134 del mondo, con il punteggio di 4-6 7-5 6-1 dopo due ore e diciannove minuti di gioco. Gatto-Monticone perde subito il servizio a zero in apertura di match, ma trova l’immediato controbreak nel game successivo. Il copione si ripete anche tra quinto e sesto gioco, con la Tennista piemontese che si è trovata prima sotto per 3-2 e poi ha recuperato sul 3-3. Il servizio, però, è un problema per la nativa di Torino, che subisce un altro break nel settimo game, perdendo ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021)aver superato le qualificazioni,vince anche al primonel torneo WTA di. Lata piemontese ha piegato in rimonta in tre set l’australiana, numero 134 del mondo, con il punteggio di 4-6 7-5 6-1due ore e diciannove minuti di gioco.perde subito il servizio a zero in apertura di match, ma trova l’immediato controbreak nel game successivo. Il copione si ripete anche tra quinto e sesto gioco, con lata piemontese che si è trovata prima sotto per 3-2 e poi ha recuperato sul 3-3. Il servizio, però, è un problema per la nativa di Torino, che subisce un altro break nel settimo game, perdendo ...

