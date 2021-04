Advertising

UnioneSarda : #Sardegna - #Cagliari, Musetti show all'esordio nell'Atp 250: 6-0, 6-1 all'austriaco Novak - TV7Benevento : Tennis: Sardegna Open, Cecchinato vince derby con Fabbiano e va al 2° turno... - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: SardegnaOpen, strapotere #Musetti: vola agli ottavi battendo Novak in 50 minuti - sportli26181512 : Sardegna Open, Musetti elimina Novak in due set (6-0, 6-1): In 52 minuti il giovane talento italiano ha eliminato l… - AnsaSardegna : Tennis: Musetti show all'esordio nell'Atp 250 a Cagliari. 6-0 6-1 all'austriaco Novak, talento azzurro agli ottavi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Sardegna

Sky Sport

A Cagliari è Musetti show : battuto l'austriaco Novak. Le aspettative sull'azzurro, all'Atp 250Open, sono state rispettare: all'esordio ha battuto 6 - 0, 6 - 1 in cinquantadue minuti il quasi pari ranking Novak. Per Musetti si apre così la strada per gli ottavi. In realtà tra lui e l'...Al via ilOpen gli azzurri Musetti, Cecchinato, Fabbiano e Travaglia Cagliari. Si completa così il ...408.800 euro di montepremi che quest'anno si disputa sui campi in terra rossa del...Cagliari, 6 apr. - (Adnkronos) - Esordio vincente per Marco Cecchinato al Sardegna Open, torneo Atp 250 in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del tennis club Cagliari. Il siciliano ...Lorenzo Musetti show a Cagliari. L’ospite più atteso dagli italiani all’Atp 250 Sardegna Open non ha deluso: all’esordio ha battuto 6-0, 6-1 in cinquantadue minuti il quasi pari ranking Novak e avanza ...