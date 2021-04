Tempesta d' amore | anticipazioni 6 aprile | una generosa offerta

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 6 aprile 2021) Christoph Saalfeld sarà finalmente vicino al suo obiettivo di acquistare le quote del Fürstenhof di proprietà di Werner e Robert, come spiegano ledi oggi, martedì 6. In particolare, l'uomo si presenterà da Werner e gli farà unache lui non potrà rifiutare in quanto è un'ottima occasione per non consegnare l'hotel in mani sbagliate. Purtroppo, però, Christoph non ha fatto i conti con Selina che si renderà conto del fatto che l'imprenditore stia utilizzando i fondi della fondazione benefica e lo affronterà di persona minacciando di dire tutto ad Esther Lohenheim se non restituirà il denaro. Nel frattempo, Franzi sarà molto in crisi per la litigata con Lucy e non capirà il comportamento dell'amica. La Ehrlinger, infatti, ha assistito ad un teso confronto tra Ariane e Steffen e ...