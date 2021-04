Taranto | infrazioni alle norme anti corona virus | 124 sanzionati dalla polizia a cavallo di Pasqua Circa 150 compresa la provincia

(Di martedì 6 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso: Ingente il dispositivo di sicurezza messo in campodi Stato che, di concerto con tutte le altre Forze dell’Ordine e sotto il coordinamento della Prefettura di, ha presidiato l’interaJonica, in un fine settimana da “zona rossa” con ulteriori restringenti disposizioni governative “Covid”. 1895 sono state le persone identificate in tutta laJonica, che ha visto impegnato il personale della Questura, dei Commissariati sezionale e distaccati e delle Specialità. 150 sono state le sanzioni per la violazione alla vigente normativa, la maggior parte delle quali (n. 124) sono state elevate nel capoluogo jonico. Il mancato uso delle protezioni e del distanziamento ...

