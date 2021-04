Tamponi negativi e partenza per Torino: il Napoli è pronto a sfidare la Juve (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “negativi al Covid-19 i Tamponi effettuati, questa mattina, ai calciatori e ai componenti dello staff in partenza per Torino”. Così il Napoli attraverso Twitter annuncia i risultati dei Tamponi al gruppo squadra in vista di Juventus-Napoli, domani alle ore 18.45 per il recupero della terza giornata di Serie A. Dopo l’esito negativo arriva un sospiro di sollievo per Insigne, Meret e Di Lorenzo dopo il focolaio che ha colpito la Nazionale Italiana con 15 persone tra calciatori e staff positivi al coronavirus. La società azzurra ha ufficializzando anche i convocati per il match dell’Allianz Stadium di Torino. Di seguito la lista di Gattuso: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “al Covid-19 ieffettuati, questa mattina, ai calciatori e ai componenti dello staff inper”. Così ilattraverso Twitter annuncia i risultati deial gruppo squadra in vista dintus-, domani alle ore 18.45 per il recupero della terza giornata di Serie A. Dopo l’esito negativo arriva un sospiro di sollievo per Insigne, Meret e Di Lorenzo dopo il focolaio che ha colpito la Nazionale Italiana con 15 persone tra calciatori e staff positivi al coronavirus. La società azzurra ha ufficializzando anche i convocati per il match dell’Allianz Stadium di. Di seguito la lista di Gattuso: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, ...

