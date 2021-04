Taekwondo | Europei 2021 | i convocati dell’Italia ai raggi X

(Di martedì 6 aprile 2021) La Nazionale italiana diè pronta a tornare all’opera con gli, in programma a Sofia (Bulgaria) da giovedì 8 a domenica 11 aprile. Tutti gli appassionati sono pronti a godersi il grande ritorno delsui più grandi palcoscenici internazionali e l’Italia parte con la speranza di conquistare diverse medaglie. Andiamo a scoprire iazzurri per la quattro giorni bulgara. Al Grand Hotel Millennium di Sofia il programma prenderà piede giovedì 8 aprile con le categorie più leggere, per poi andare avanti ogni giorno fino domenica 11 aprile, quando si assegneranno le medaglie delle categorie più pesanti. Il torneo continentale sarà un gustosissimo antipasto della rassegna olimpica, in programma tra luglio e agosto a Tokyo, e si disputerà nello stesso impianto che tra il 7 ...

Il casoriano classe '48, oltre ad essere tra i più veterani insegnanti di, con la sua Asd ...programma ufficiale a Pechino 2008 e Londra 2012 con Mauro Sarmiento) oltre diversi titoli...Il casoriano classe '48, oltre ad essere tra i più veterani insegnanti di, con la sua Asd ...programma ufficiale a Pechino 2008 e Londra 2012 con Mauro Sarmiento) oltre diversi titoli...Il maestro Fugazza: "Abbiamo 3 campioni europei e riusciamo a primeggiare in Italia, difficile coinvolgere i ragazzi in questo periodo" ...Il momento di tornare in gara è finalmente arrivato. Gli Europei 2021 di taekwondo stanno per aprirsi in quel di Sofia - si parte l'8 aprile - e l'occasione sarà certamente importante per togliersi la ...