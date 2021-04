Superbonus 110%, cosa cambia: le modifiche in arrivo per renderlo più semplice (Di martedì 6 aprile 2021) Anche se i dati di fine marzo diffusi dall’Ance, l’associazione dei costruttori, registrano un netto incremento dell’utilizzo del Superbonus 110% rispetto al mese precedente, la misura introdotta l’anno scorso finora non è decollata per gli iter autorizzativi troppo lenti e gli eccessivi adempimenti burocratici sia per la realizzazione dell’intervento che per ottenere il beneficio fiscale. Tra le altre criticità, vanno segnalate la responsabilità penale e amministrativa in capo agli asseveratori, la carenza dell’offerta unita alla difficoltà di approvvigionamento di materiale edile, e la complessità della normativa, sottoposta a continue modifiche che gli operatori devono inseguire. Per questo da più parti è stata invocata la semplificazione delle procedure legate al riconoscimento del Superbonus ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) Anche se i dati di fine marzo diffusi dall’Ance, l’associazione dei costruttori, registrano un netto incremento dell’utilizzo delrispetto al mese precedente, la misura introdotta l’anno scorso finora non è decollata per gli iter autorizzativi troppo lenti e gli eccessivi adempimenti burocratici sia per la realizzazione dell’intervento che per ottenere il beneficio fiscale. Tra le altre criticità, vanno segnalate la responsabilità penale e amministrativa in capo agli asseveratori, la carenza dell’offerta unita alla difficoltà di approvvigionamento di materiale edile, e la complessità della normativa, sottoposta a continueche gli operatori devono inseguire. Per questo da più parti è stata invocata la semplificazione delle procedure legate al riconoscimento del...

