Superati i 5mila morti in Puglia per il Covid Nuovo balzo dei ricoveri | scoperti altri 475 casi su circa 6mila tamponi

Advertising

baritoday : Superati i 5mila morti in Puglia per il Covid. Nuovo balzo dei ricoveri, scoperti altri 475 casi su circa 6mila tam… -

Ultime Notizie dalla rete : Superati 5mila

BariToday

In Puglia scoperti 677 nuovi casi Covid su quasi 4mila test. Altri venti decessi 5 aprile 2021 Sono 475 i nuovi casi Covid segnalati in Puglia nel bollettino regionale del 6 aprile 2021. Pochi, anche ...L'area più colpita è ora il Maharashtra, dove si registra più della metà dei nuovi contagi: a Mumbai oggi sono statinuovi casi e sono già entrati in vigore una serie di lockdown ...accresciuto di 5 mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20 mila euro (il massimale è però aumentato di altri 5 mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di ...Accedi per conoscere le disposizioni riguardo lo stralcio totale cartelle 2021, i debiti inclusi ed esclusi dalla cancellazione. LeggiOggi ...