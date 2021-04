Sull’insegnante di 32 anni morta dopo il vaccino AstraZeneca a Genova indaga la procura

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 aprile 2021) Non ce l’ha fatta l’insegnante di 32ricoverata da giorni all’Ospedale San Martino diuna emorragia cerebrale. Per la donna che domenica versava in gravissime condizioni con un “quadro trombotico ed emorragico cerebrale”, ieri mattina sono state osservate le canoniche sei ore di osservazione. A seguito delle quali i medici non hanno potuto far altro che confermare “lo stato di morte cerebrale”. Stando a quanto si apprende la docente era stata sottoposta alil 22 marzo scorso. Per questo la direzione del Policlinico ha già attivato le previste segnalazioni nell’ambito delle procedure di farmacovigilanza verso Aifa. Che adesso dovrà stabilire se ci sia un nesso con la somministrazione del siero. Sul casoanche lache ...