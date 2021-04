Su Rai5 un noir psicologico da non perdere | “Il Cliente” | Oscar come Miglior film straniero

Leggi su iodonna

(Di martedì 6 aprile 2021) Se la rete ammiraglia della Rai il martedì si dedica alle fiction con Leonardo,propone una serata all’insegna del cinema d’autore. Oggi, martedì 6 aprile, alle 21.15 va in onda Ildel regista iraniano Asghar Farhadi. Niente pubblicità a interrompere il, disponibile anche in lingua originale. Liberamente ispirato all’opera del drammaturgo americano Arthur Miller Morte di un commesso viaggiatore, ildel 2016 ha vinto per lasceneggiatura e interpretazioni maschile al Festival di Cannes e l’. Con IlAsghar Farhadi è anche uno dei pochi registi ad aggiudicarsi due volte la statuetta dell’Academy in questa categoria (la prima l’ha ...